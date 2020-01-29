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ЭКОНОМИКА РБ


ДО 717 ТЫСЯЧ ТОНН ВЫРОСЛО ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
10:50 30.01.2020

За прошлый год в хозяйствах Витебской области в среднем от коровы получено 3913 кг молока, что на 45 кг больше уровня 2018-го (темп роста 101,2%).

В целом валовое производство выросло почти до 717 тыс. т, пишет газета «Витебские вести».

По словам начальника управления производства животноводческой продукции и отраслевого строительства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктора Шебалова, в числе лучших Витебский – 5940 кг (плюс 335 кг к уровню 2018-го), Городокский – 5818 кг (+222 кг), Бешенковичский – 5342 кг (+258 кг), Верхнедвинский – 5159 кг (+302 кг) районы.

Среди хозяйств нет равных СПК «Лариновка» Оршанского района – 11 042 кг (+207), что является хорошим европейским показателем. При столь высоком результате сельхозпредприятие ежегодно значительно наращивает темпы.

Приличный шаг вперед сделали СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» Витебского – 8921 кг (+439 кг) и ОАО «Шайтерово» Верхнедвинского района – 8689 кг (+327 кг).

За семитысячным рубежом УП «П-С Карпеки» Полоцкого – 7852 кг (причем плюс здесь составил 1374 кг), ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского – 7818 кг (+750 кг), филиал «Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок» Городокского – 7688 кг, ОАО «Новые Горяны» Полоцкого – 7671 кг, ОАО «Хотилы-Агро» Поставского – 7314 кг, филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» Оршанского района – 7030 кг.

Стоит отметить и ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», имеющее в северном регионе самое большое поголовье коров (3978): средний надой здесь составил 6885 кг (+778 кг).

Сейчас на Витебщине 130 современных ферм с доильными залами и роботизированных. На них содержится 31,6% дойного поголовья (всего у нас более 181,8 тыс. дойных коров), на такие объекты приходится 39% валового производства молока. В ближайшее время появится еще несколько высокоэффективных животноводческих объектов.
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