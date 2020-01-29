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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ ТВОРОЖНЫЕ СЫРКИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
10:14 30.01.2020
В Беларуси начали выпускать творожные сырки «СуперКид» для детей и взрослых.
Как сообщили коммуникационному агентству PR Vision в компании «Савушкин продукт», их готовят из творога и особого вида творожного сыра с ванилью и начинками – клубникой со сливками или сгущенкой. Новинки уже представлены в магазинах страны.
Новые сырки созданы по всем канонам здорового питания – исключительно из натуральных компонентов: обезжиренного творога и творожного сыра, а в качестве наполнителей – клубника со сливками и сгущенное молоко. Рецептура уникальна, разработана лучшими брестскими технологами.
Жирность творожного сырка составляет 9%. Для большей пользы в этом полезном десерте присутствует кальций.
Десерты выпускаются брикетами весом по 100 граммов и обернуты в удобные флоупаки. На упаковке изображен супергерой-бурундук – фирменный персонаж марки «СуперКид». Творожный сырок остается свежим и сохраняет все свои полезные свойства при хранении в холодильнике в течение 15 дней с момента выпуска. Найти его можно на молочных витринах супермаркетов по всей стране.
«Творожные сырки в первую очередь заинтересуют родителей, которые заботятся о здоровье ребенка. По мере того, как он растет, ему нужно много сил и энергии, поэтому очень важно обеспечивать его правильным питанием. Новинка упростит эту задачу, так как при сладком приятном вкусе содержит сравнительно немного калорий, богата витаминами, белком, кальцием и другими жизненноважными микроэлементами. Сырки понравятся и взрослым – как приятный и легкий перекус во время обеда или правильная альтернатива богатым на простые углеводы десертам», – отметили в компании «Савушкин продукт».
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