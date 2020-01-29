ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ ТВОРОЖНЫЕ СЫРКИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
10:14 30.01.2020

В Беларуси начали выпускать творожные сырки «СуперКид» для детей и взрослых.

Как сообщили коммуникационному агентству PR Vision в компании «Савушкин продукт», их готовят из творога и особого вида творожного сыра с ванилью и начинками – клубникой со сливками или сгущенкой. Новинки уже представлены в магазинах страны.

Новые сырки созданы по всем канонам здорового питания – исключительно из натуральных компонентов: обезжиренного творога и творожного сыра, а в качестве наполнителей – клубника со сливками и сгущенное молоко. Рецептура уникальна, разработана лучшими брестскими технологами.

Жирность творожного сырка составляет 9%. Для большей пользы в этом полезном десерте присутствует кальций.

Десерты выпускаются брикетами весом по 100 граммов и обернуты в удобные флоупаки. На упаковке изображен супергерой-бурундук – фирменный персонаж марки «СуперКид». Творожный сырок остается свежим и сохраняет все свои полезные свойства при хранении в холодильнике в течение 15 дней с момента выпуска. Найти его можно на молочных витринах супермаркетов по всей стране.

«Творожные сырки в первую очередь заинтересуют родителей, которые заботятся о здоровье ребенка. По мере того, как он растет, ему нужно много сил и энергии, поэтому очень важно обеспечивать его правильным питанием. Новинка упростит эту задачу, так как при сладком приятном вкусе содержит сравнительно немного калорий, богата витаминами, белком, кальцием и другими жизненноважными микроэлементами. Сырки понравятся и взрослым – как приятный и легкий перекус во время обеда или правильная альтернатива богатым на простые углеводы десертам», – отметили в компании «Савушкин продукт».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
валюта курс
EUR 2.3421
USD 2.1283
RUB 3.4091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3421 -0.0033
USD 2.1283 0
RUB 3.4091 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3500
USD 2.1360 2.1350
RUB 3.3850 3.3930
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 69.2500 69.5000
USD/RUB 62.9500 63.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте