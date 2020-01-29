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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 7,4%
09:32 30.01.2020
В Гродненской области на 1 января 2020 года на налоговом учете состоял 26 241 индивидуальный предприниматель, что на 7,4% больше чем на 1 января 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в консолидированный бюджет Гродненской области за 2019 год индивидуальными предпринимателями уплачено 49,9 млн рублей, или 2,0% всех доходов бюджета.
По сравнению с 2018 годом поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 3,2 млн. рублей, или на 6,9%.
Наибольшее количество ИП осуществляло деятельность в сфере: оптовой и розничной торговли – 10 545 (40,2% от состоящих на учете), транспортной деятельности – 3388 (12,9%), строительства – 2537 (9,7%), профессиональной, научной и технической деятельности – 1927 (7,3%), деятельности в области обрабатывающей промышленности – 1309 (5,0) и др.
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