Во втором квартале 2020 года на базе областных филиалов Республиканской научно-технической библиотеки и учреждений высшего образования планируется создать пять Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Открытие точек ЦПТИ в регионах будет сопровождаться проведением республиканских и областных семинаров с привлечением национальных и международных экспертов в области охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности. Об этом сообщил 29 января на расширенном заседании коллегии Национального центра интеллектуальной собственности председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

По его словам, создание сети ЦПТИ – международный проект, инициированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) для наращивания инновационного потенциала через обеспечение информационной и научно-методической поддержки.

«В рамках проекта по развитию Центров поддержки технологий и инноваций в республике предусмотрена региональная трехуровневая сеть центров: ЦПТИ первого уровня - на базе Национального центра; второго уровня - на базе Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ) и ее областных филиалов; третьего уровня - на базе организаций и предприятий. В настоящее время открыт и действует Центр поддержки технологий и инноваций на базе Национального центра, как координирующего органа по развитию сети ЦПТИ в Беларуси», - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в рамках сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности Национальный центр интеллектуальной собственности подписал соглашение о взаимопонимании с ВОИС по процедуре альтернативного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности. В 2019 году впервые в рамках официального визита в Беларусь генерального директора Всемирной организацией интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри состоялась его встреча с Александром Лукашенко.

В свою очередь генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов сообщил, что в прошедшем году разработано 37 проектов нормативных правовых актов, из которых 17 принято, в том числе Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», Закон Республики Беларусь «Об изменении Законов» (касается географических указаний), постановления Совета министров «О внесении дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1609 «О коллективном управлении имущественными правами».

В 2019 году наблюдалась положительная динамика поступления заявок на выдачу патентов Республики Беларусь на промышленные образцы (в 2019 г. – 325 заявок, в 2018 г. – 225). Поступило 393 заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения. Национальными заявителями подано 2/3 от общего числа заявок. Что касается иностранных заявителей, то наибольшее количество заявок подано из Германии, Российской Федерации и США. Следует отметить, что существенно сократились сроки рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретения (в 2019 г. – 13-14 месяцев, в 2018 г. – 25-16 месяцев).

В 2019 г. в НЦИС поступило 18 международных заявок и 118 евразийских заявок (в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). По итогам прошедшего года увеличилось также количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков в Республике Беларусь. Так, количество по национальной процедуре составило 103 % по отношению к 2018 г. (3 121 – в 2019 г., 3 036 – в 2018 г.). По международной процедуре поступило 5 746 заявок, что составило 108 % по отношению к 2018 г.

В рамках проводимой работы по управлению объектами интеллектуальной собственности важно отметить рост числа договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности, зарегистрированных в 2019 году. Так, было зарегистрировано 778 договоров (в 2018 г. – 688), в том числе: 430 лицензионных договора о передаче права на использование объектов промышленной собственности (121,5 % к 2018 г.); 235 договоров уступки прав на объекты промышленной собственности (в 2019 – 98,3 % к 2018 г.); 109 договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (117,2 % к 2018 г.); 4 договора залога прав на объекты промышленной собственности (200 % к 2018 г.).

Традиционно в области коллективного управления имущественными правами авторов деятельность ведомства отличается повышением экономических результатов реализации имущественных прав. Так, по сравнению с 2018 г. в 2019 году сумма авторского вознаграждения возросла на 6,1 %. На сегодняшний день НЦИС осуществляет свою деятельность в рамках 6 397 действующих договоров в отношении 11 161 произведения в 40 странах мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2019 году экспорт в сфере услуг за пользование интеллектуальной собственностью составил около 100 млн. долларов США, что вдвое больше, чем в 2017 году.