В 2019 году организациями всех форм собственности Гомельской области построено 6 060 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 500 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 275,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 55,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 185,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 87,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,6% от общего ввода по области.