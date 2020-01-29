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ЭКОНОМИКА РБ
В 2019 ГОДУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРЕДПОЧЛИ 90,7% СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
17:31 29.01.2020
В 2019 году взаимодействие с налоговой службой в электронном виде предпочли 90,7% субъектов хозяйствования Могилевской области, из них: 10 196 организаций (93,1% от состоящих на учете), 22 171 индивидуальный предприниматель (89,6%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, наиболее востребованные сервисы: подача налоговой отчетности в виде налоговых деклараций, бухгалтерских отчетов, балансов; направление в виде электронного документа заявлений по административным процедурам и запросы на разъяснение норм применения налогового законодательства.
Всего в прошлом году в АИС «Расчет налогов» принято 279 115 электронных деклараций, 41 125 заявлений и других электронных документов.
Существенно, в 40 раз по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество физических лиц, представивших декларации по подоходному налогу в электронном виде.
В 2019 году введена в эксплуатацию новая версия личного кабинета плательщика, в которой представлены электронные сервисы для всех категорий плательщиков.
Улучшение коснулось общего дизайна сервиса, удобства работы с документами, возможности, не покидая личный кабинет, воспользоваться открытыми электронными сервисами налоговых органов и многое другое.
В настоящее время предложено 3 способа входа в личный кабинет: по ключу электронной цифровой подписи (ЭЦП) – для всех категорий плательщиков, дополнительная возможность для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: аутентификация по логину и паролю или по мобильной ЭЦП.
Преимуществом дополнительных способов является то, что не требуется установка криптографического программного обеспечения, также можно работать не только под операционной системой Windows, но и под другими операционными системами, что делает сервис доступным не только с компьютера или ноутбука, но и на современных гаджетах – смартфонах, планшетах.
Впервые в 2019 году для физических лиц в личном кабинете стал предоставляться матричный штрихкод (QR-код) для оплаты налогов.
Среди новых услуг личного кабинета плательщика – функционал, позволяющий получить информацию о ходе исполнения заявлений о совершении административных процедур, а также информацию о результатах рассмотрения налоговыми органами жалоб.
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