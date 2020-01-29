ФПБ и Минтруда и соцзащиты выступают за то, чтобы доплаты и премии бюджетников распределялись при участии профсоюзов. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов (ФПБ) Михаил Орда в ходе IV форума «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства», организованного ФПБ.

Как сообщает сайт ФПБ, с введением в этом году новой системы начисления зарплат в бюджетных организациях у нанимателя расширились возможности по распределению премий и доплат. Позиция профсоюзов: принимать активное участие в распределении этих выплат.

«Совместно с Минтруда мы обратились к исполнительной власти, чтобы закрепить норму об обязательном участии председателей профсоюзных комитетов в распределении доплат и премий, – отметил лидер национального профцентра. – Зачастую в трудовых коллективах возникает недопонимание, почему у одного работника премия выше, чем у другого, так как это решается кулуарно. Должно быть понятно, что сделал конкретный человек, за какие результаты ему положены дополнительные выплаты».

Форум для представителей СМИ со всей страны, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси, проводится уже в четвертый раз. Мероприятие проходит в преддверии VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси, который состоится 27–28 февраля. В рамках форума в течение двух дней на базе санатория «Криница» в Минске более 200 журналистов принимают участие в «круглых столах» по актуальным темам трудового законодательства, мастер-классах для повышения профмастерства. Форум организован для того, чтобы сориентировать представителей СМИ на актуальные темы, которые сегодня волнуют трудовые коллективы страны. Тем более с 28 января в силу вступил обновленный Трудовой кодекс, соразработчиком которого выступила Федерация профсоюзов Беларуси.

К слову, по инициативе профсоюзов в Трудовой кодекс были внесены порядка 40 поправок, изменивших 30 статей. Во время встречи с журналистами Михаил Орда напомнил, что профсоюзы заняли принципиальную позицию и не все инициативы нанимателей поддержали. В частности, заблокировали предложение не ограничивать время неоплачиваемого отпуска работников по причине временной остановки работы предприятия.