ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и АОЗТ «Агротехсервис» (Таджикистан) достигли договоренностей по увеличению экспортных поставок белорусской сельхозтехники в Таджикистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского предприятия, 16-17 января состоялся визит делегации ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» во главе с генеральным директором Надеждой Лазаревич в Таджикистан, а уже 25 января бобруйское предприятие посетили генеральный директор АОЗТ «Агротехсервис» Джалолиддин Нуралиев и директор компании Javed Afghan Ltd. Шагевал Тур Маланг.

В ходе визита в Таджикистан основное внимание было уделено сотрудничеству с компанией АОЗТ «Агротехсервис» (город Гиссар), на базе которого ранее было организовано сборочное производство тракторных прицепов номенклатуры ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». Данная компания является одной из ведущих организаций, специализирующихся на поставке сельхозтехники для нужд АПК Таджикистана. Помимо сборки бобруйских прицепов, здесь действует линия сборки тракторов Belarus, а также организована постоянно действующая выставка продукции крупнейших белорусских производителей сельхозтехники.

А во время посещения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» таджикский и афганский гости ознакомились с производственными мощностями предприятия, посетили выставку выпускаемой техники, а также провели переговоры с генеральным директором Надеждой Лазаревич.

Во время проведенных переговоров стороны обсудили результаты совместной работы в 2019 году, а также направления активизации сотрудничества в 2020 году. Таджикская сторона заявила о готовности в течение 2020 года изготовить из поставляемых из Беларуси машинокомплектов и реализовать местным потребителям не менее 300 единиц тракторных прицепов модели 2ПТС-4,5-1.

Подтверждением реальности таких планов стало подписание контракта на поставку в феврале-мае текущего года первой партии из 60 машинокомплектов таких прицепов. Также с целью расширения номенклатуры совместной сборки стороны достигли соглашению о поставке в адрес АОЗТ «Агротехсервис» первой партии машинокомплектов полуприцепов ПСТ-12.

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» - ведущий белорусский производитель сельскохозяйственной техники. «Бобруйскагромаш» сотрудничает с компанией АОЗТ «Агротехсервис» с 2011 года. С 2018 года здесь действует сборочное производство прицепов серии 2ПТС.