Образовательный проект по бесплатному обучению основам экспортной деятельности для представителей предпринимательства, организаций и предприятий стартует 18 февраля в Могилеве, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

Как проинформировали в Могилевском агентстве регионального развития, уникальная для региона программа разработана экспертами-практиками. Никаких ограничений по сферам нет. Главная цель – это формирование в текущих экономических условиях у региональных представителей предпринимательства знаний, необходимых для осуществления экспортной деятельности.

В числе рассматриваемых тем – возможности онлайн-экспорта, логистика для экспортеров, маркетинг, таможенное регулирование экспорта, правовое и документационное обеспечение, налоги в экспортной деятельности и др.

Программа ориентирована как на уже работающих на международном рынке, так и начинающих выстраивать партнерские отношения с зарубежными компаниями.

Все, что требуется для бесплатного участия – предварительная регистрация по ссылке.

Инициатором проекта является Центр экспорта Могилевской области, функционирующий на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития». Партнерами проекта выступают Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей, Могилевская таможня, БелГИСС, Бизнес-школа ИПМ, Могилевский филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь», «Белэксимгарант-Могилев», Могилевский филиал РУП «Белтаможсервис», Экономический суд Могилевской области, ИМНС по Могилевской области.