|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЕСПЛАТНОМУ ОБУЧЕНИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТУЕТ В ФЕВРАЛЕ В МОГИЛЕВЕ
16:57 29.01.2020
Образовательный проект по бесплатному обучению основам экспортной деятельности для представителей предпринимательства, организаций и предприятий стартует 18 февраля в Могилеве, сообщает сайт Могилевского облисполкома.
Как проинформировали в Могилевском агентстве регионального развития, уникальная для региона программа разработана экспертами-практиками. Никаких ограничений по сферам нет. Главная цель – это формирование в текущих экономических условиях у региональных представителей предпринимательства знаний, необходимых для осуществления экспортной деятельности.
В числе рассматриваемых тем – возможности онлайн-экспорта, логистика для экспортеров, маркетинг, таможенное регулирование экспорта, правовое и документационное обеспечение, налоги в экспортной деятельности и др.
Программа ориентирована как на уже работающих на международном рынке, так и начинающих выстраивать партнерские отношения с зарубежными компаниями.
Все, что требуется для бесплатного участия – предварительная регистрация по ссылке.
Инициатором проекта является Центр экспорта Могилевской области, функционирующий на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития». Партнерами проекта выступают Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей, Могилевская таможня, БелГИСС, Бизнес-школа ИПМ, Могилевский филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь», «Белэксимгарант-Могилев», Могилевский филиал РУП «Белтаможсервис», Экономический суд Могилевской области, ИМНС по Могилевской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
Курсы в банках
на 29.01.2020
Конвертация в банках
на 29.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте