Сотрудниками Витебской таможни за 2019 год пресечено более 3,7 тысяч попыток нарушения законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, количество выявленных дел об административных правонарушениях на 25% превышает уровень 2018 года.

Возбуждено 29 уголовных дел, как таможней, так и по таможенным материалам иными правоохранительными ведомствами области. В доход государства обращено более 2 млн. рублей.

Противодействие трансграничной преступности, а также защита внутреннего рынка от некачественной или небезопасной для потребителя продукции – одна из важнейших функций таможенных органов. В числе товаров, которые пытались незаконно переместить через границу страны: валюта, плодоовощная продукция по поддельным документам, транспортные средства по заниженной стоимости, насвай, а также опасные наркотические средства гашиш и «маковая соломка» в количестве 148 кг.