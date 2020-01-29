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ЭКОНОМИКА РБ
НА 25% БОЛЬШЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРЕСЕКЛИ ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2019 ГОДУ
16:45 29.01.2020
Сотрудниками Витебской таможни за 2019 год пресечено более 3,7 тысяч попыток нарушения законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, количество выявленных дел об административных правонарушениях на 25% превышает уровень 2018 года.
Возбуждено 29 уголовных дел, как таможней, так и по таможенным материалам иными правоохранительными ведомствами области. В доход государства обращено более 2 млн. рублей.
Противодействие трансграничной преступности, а также защита внутреннего рынка от некачественной или небезопасной для потребителя продукции – одна из важнейших функций таможенных органов. В числе товаров, которые пытались незаконно переместить через границу страны: валюта, плодоовощная продукция по поддельным документам, транспортные средства по заниженной стоимости, насвай, а также опасные наркотические средства гашиш и «маковая соломка» в количестве 148 кг.
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