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ЭКОНОМИКА РБ
БНТУ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS
16:24 29.01.2020
Мировой рейтинг университетов Webometrics обновил данные за полгода. Топ-5 белорусских вузов остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, позиции вуза укрепились на 179 позиций.
В пятерке лидеров по стране первое место занимает Белорусский государственный университет (763); на 2 месте - Белорусский национальный технический университет (2536), на 3 – Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (3326); на 4 – БГУИР (3719); на 5 – Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (3758).
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