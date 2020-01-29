ЭКОНОМИКА РБ

БНТУ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS

16:24 29.01.2020 Мировой рейтинг университетов Webometrics обновил данные за полгода. Топ-5 белорусских вузов остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, позиции вуза укрепились на 179 позиций. В пятерке лидеров по стране первое место занимает Белорусский государственный университет (763); на 2 месте - Белорусский национальный технический университет (2536), на 3 – Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (3326); на 4 – БГУИР (3719); на 5 – Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (3758).