На Минской ТЭЦ-4 завершился период использования резервного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», 28 января все котлоагреты Минской ТЭЦ-4 переведены на сжигание природного газа.

Мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4 и в январе 2020 года осуществлялось его сжигание на некоторых котлоагрегатах с целью обновления и пополнения производственного резерва с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением. Процесс пополнения производственного резерва будет продолжаться еще некоторое время.

На предприятии отметили, что переход на резервное топливо может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью.