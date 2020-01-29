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ЭКОНОМИКА РБ
НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4 ЗАВЕРШЕН ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА
15:46 29.01.2020
На Минской ТЭЦ-4 завершился период использования резервного топлива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», 28 января все котлоагреты Минской ТЭЦ-4 переведены на сжигание природного газа.
Мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4 и в январе 2020 года осуществлялось его сжигание на некоторых котлоагрегатах с целью обновления и пополнения производственного резерва с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением. Процесс пополнения производственного резерва будет продолжаться еще некоторое время.
На предприятии отметили, что переход на резервное топливо может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью.
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