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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ НАПРАВИЛА В СУДЫ 110 ИСКОВ НА 180 ТЫС. РУБЛЕЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ОТ ПАДЕЖА СКОТА
14:46 29.01.2020

Органы прокуратуры Гомельской области в 2019 году в целях возмещения ущерба от падежа и недостачи скота заявили в суды 110 исков в сумме 180 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в качестве ответчиков в зависимости от обстоятельств выступили руководители хозяйств, бригадиры, животноводы, сторожа и иные работники предприятий АПК.

Этой работе предшествовали коллегия прокуратуры области по итогам деятельности в январе-июне 2019 года и семинар по вопросам гражданско-судебного надзора.

Так, на молочно-товарной ферме Октябрьского района зафиксирован падеж 16 голов крупного рогатого скота (далее – КРС) от острой тимпании рубца. Причина – плохое кормление животных. В результате предприятию был причинен ущерб в размере 23,6 тыс. рублей.

По иску прокурора Октябрьского района суд с учетом степени вины и материального положения конкретных работников МТФ на основании ст.409 Трудового кодекса взыскал с руководителя 9 тыс. рублей, бригадира – 3 тыс. рублей, ночного сторожа – 1 тыс. рублей.

Или другие примеры. Приговором суда Жлобинского района установлено, что заведующая фермы и главный ветеринарный врач одного из районных КСУП по договоренности умышленно вносили в отчеты о движении скота, а также ведомости взвешивания и определения прироста живой массы животных заведомо ложные сведения, за что были осуждены по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В итоге в КСУП выявили недостачу 31 головы молодняка КРС, из которых 26 по документам якобы реализовали работникам предприятия.

По иску прокурора Жлобинского района суд взыскал с заведующей фермы и главного ветеринарного врача по 3,4 тыс. рублей.

После падежа 4 голов КРС от нападения волков суд по иску прокурора Хойникского района взыскал в долевом порядке с руководителя хозяйства и бригадира ущерб в размере 1150 рублей и 800 рублей соответственно.

Всего прокуроры районов Гомельской области в 2019 году внесли 95 представлений, вынесли 122 предписания, объявили 10 официальных предупреждений. По их требованию 33 работника организаций АПК привлечены к административной, 271 – дисциплинарной, 108 – материальной ответственности в сумме 20,3 тыс. рублей.
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