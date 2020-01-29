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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ НОЧЬЮ 1 ФЕВРАЛЯ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «УРБАНЫ»
14:40 29.01.2020
1 февраля в пункте пропуска «Урбаны» (сопредельный латвийский - «Силене») будет приостановлена работа в связи с переездом государственных контрольных служб в новые помещения реконструированного автодорожного пункта пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, ориентировочное время переезда - с 00:00 до 04:00 часов. В указанное время пропуск лиц и транспорта через границу осуществляться не будет.
Для пересечения границы в указанный период рекомендуется выбрать ближайший пункт пропуска «Григоровщина» (сопредельный латвийский - «Патерниеки»).
Напомним, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.
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