Благодаря безвизовому режиму в 2019 году Гродненскую область посетили 136 тысяч туристов, а экспорт туристических услуг составил около $5 млн долларов.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», с момента введения безвизового въезда в октябре 2016 года такой возможностью воспользовались свыше 260 тыс. иностранцев. Большинство из них, как и ожидалось, представители соседних стран: Польши, Литвы, Латвии.

В 2019-м Гродненскую область посетили почти 37 тыс. литовцев, более 15 тыс. поляков, около 2000 латышей. Но в последние годы растет туристический поток из других европейских стран: Франции, Нидерландов, Италии, Венгрии и Эстонии. Всего за время действия безвизового режима в Гродно побывали представители более чем 80 стран. В 2020 году ожидается увеличение количества безвизовых туристов до 150 тысяч.

Безвизовый режим активизировал туристическую сферу в регионе. На всей территории региона появляются новые туристические объекты и модернизируются уже имеющиеся. Важной точкой на туристической карте региона является парк «Августовский канал».

Парк «Августовский канал» создан в 2011 году и представляет собой уникальную природную территорию для реализации на выгодных условиях с использованием налоговых и таможенных льгот инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации.

На территории Парка с 1 января 2018 действует безвизовый режим сроком до 10 дней для граждан 77 стран мира.

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» заинтересована в инвестиционных проектах ориентированных на создание объектов размещения, торговли, питания и развлечения, что позволит увеличить рост туристических потоков и продолжительность пребывания туристов на территории парка «Августовский канал».

С целью создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов туристической направленности в границах Парка созданы условия и зоны для развития различных видов туризма (экологический, оздоровительный, деловой, спортивный, познавательный, водный, экскурсионный и велотуризм).