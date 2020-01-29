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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОЕКТАХ «А-100 ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПОЯВИЛИСЬ УМНЫЕ КВАРТИРЫ С РЕШЕНИЕМ ОТ ЯНДЕКСА
12:56 29.01.2020

Застройщик «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом внедряет систему умного дома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, первые в стране умные квартиры появились в загородном квартале «Пирс». Уже сейчас функционал комплексного решения позволяет отслеживать появление дыма, протечку воды, сообщать о незваных гостях, а с помощью голосового управления можно погасить свет, включить музыку или вывести «Звездные войны» на телевизор.

Система работает на основе умного дома Яндекса и объединяет различные устройства по всей квартире. В базовый комплект входят датчики задымления, протечки, движения и открытия двери или окна. Предусмотрены три умные розетки, камера видеонаблюдения с обзором в 360 градусов, ИК-пульт и центр управления. В комплекте также две умные колонки — «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини» — с голосовым управлением через Алису и годовой подпиской «Яндекс.Плюс», куда также входит годовой доступ к музыке, облачному сервису, такси и виртуальному кинотеатру.

Комплекты рассчитаны на двухкомнатные квартиры с отделкой в ситихаусах. При желании базовый пакет можно самостоятельно расширить другими датчиками и приборами. Посмотреть решение в действии можно в демонстрационной квартире застройщика в квартале «Пирс».

«Умный дом, который мы реализуем совместно с Яндексом, — это решение, без которого люди не смогут обходиться уже в перспективе ближайших лет. Сегодня человек стремится сделать свою жизнь максимально комфортной и функциональной, и умные решения — один из способов этого добиться. Интеллектуальное управление домом открывает перед человеком и новые возможности, и повышает его безопасность. Для нас как застройщика уже стало привычным предлагать людям проекты, которые в какой-то степени опережают время. Но поскольку мы постоянно исследуем и изучаем мировые тренды в сфере жилой недвижимости, можем с уверенностью сказать, что умные дома с функцией голосового управления станут востребованными среди тех жителей, которые ценят комфорт и защищенность, уже в ближайшей перспективе. Умные квартиры появятся первыми в жилом комплексе «Пирс», после чего будут реализованы в «Новой Боровой», «Зеленой гавани» и «Депо», - отметила директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Уже сейчас «умная» квартира позволяет управлять бытовыми приборами и следить за безопасностью. Одни датчики настроены на то, чтобы «просыпаться» при появлении дыма или протечки воды на кухне или ванне. Другие реагируют на подозрительную активность: движение, открытие окон или дверей, когда хозяев нет дома.

При угрозе система начнет сигналить и слать сообщения на смартфон, с помощью которого можно отслеживать состояние и статус приборов удаленно. Систему видеонаблюдения можно установить в любой комнате, и, находясь вне дома, поворачивать ее и получать «картинку» под разным обзором в режиме реального времени. Все записи в течение недели будут храниться в «облаке» приложения.

Умные розетки можно включать или выключать голосом и со смартфона. Они обесточат прибор при скачке напряжения или коротком замыкании, но способны и на большее: к примеру, информировать, активна розетка или нет, если вы забыли о включенном утюге.

Управлять устройствами можно голосом или командами из приложения. Виртуальная помощница синхронизирована с приборами и реагирует на просьбы в стиле «Алиса, погаси торшер» или «Алиса, включи колыбельную». Устройства можно объединять в сценарии. Например, произнести «Алиса, ты за главную», чтобы выключить все приборы в умных розетках и поставить дом «на охрану». Фразы можно придумывать самостоятельно.

«Благодаря нашему проекту с компанией «А-100 Девелопмент» еще больше семей смогут оценить возможности умного дома Яндекса и с помощью голоса управлять разными устройствами через колонки с Алисой, не отрываясь от своих занятий», - прокомментировал Максим Асташев, руководитель маркетинга умного дома Яндекса.
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