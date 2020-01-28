ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ ГРАЖДАН В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ
12:09 29.01.2020

В Брестской области за январь-декабрь 2019 года количество физических лиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 577 человек и составило 9046 плательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, рост указанной категории граждан свидетельствует о раскрепощении деловой активности населения, вовлечении незанятых физических лиц в трудовую деятельность.

Наиболее популярными видами деятельности у физических лиц, осуществляющих деятельность без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с уплатой единого налога, являются: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру (1545 плательщиков); услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпасу скота (1007); штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями (385); ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий (275).

Для осуществления деятельности, без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, необходимо до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, формы оказания услуг, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности.

На основании поданного уведомления, налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, который физическому лицу необходимо уплатить до начала осуществления деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2020
валюта курс
EUR 2.3454
USD 2.1283
RUB 3.3865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3454 +0.0064
USD 2.1283 +0.0082
RUB 3.3865 -0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3370 2.3450
USD 2.1250 2.1290
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1020
EUR/RUB 68.4000 69.0000
USD/RUB 62.3000 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте