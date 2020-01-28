В Брестской области за январь-декабрь 2019 года количество физических лиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 577 человек и составило 9046 плательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, рост указанной категории граждан свидетельствует о раскрепощении деловой активности населения, вовлечении незанятых физических лиц в трудовую деятельность.

Наиболее популярными видами деятельности у физических лиц, осуществляющих деятельность без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с уплатой единого налога, являются: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру (1545 плательщиков); услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпасу скота (1007); штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями (385); ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий (275).

Для осуществления деятельности, без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, необходимо до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, формы оказания услуг, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности.

На основании поданного уведомления, налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, который физическому лицу необходимо уплатить до начала осуществления деятельности.