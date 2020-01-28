В Могилевской области в 2019 году организациями всех форм собственности построено 4016 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 328,1 тыс. кв. м общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 158,9 тыс. кв. м, или 48,4% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 124,1 тыс. кв. м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 73,5 тыс. кв. м жилья, или 22,4% от общего ввода по региону.