|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР ПОСТРОЕНО В 2019 ГОДУ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:14 29.01.2020
В Могилевской области в 2019 году организациями всех форм собственности построено 4016 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 328,1 тыс. кв. м общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 158,9 тыс. кв. м, или 48,4% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 124,1 тыс. кв. м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 73,5 тыс. кв. м жилья, или 22,4% от общего ввода по региону.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2020
Курсы в банках
на 29.01.2020
Конвертация в банках
на 29.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте