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ЭКОНОМИКА РБ


В СЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗОВАНА ТОРГОВЛЯ ПОД ЗАКАЗ
10:50 29.01.2020

В сельских отделениях почтовой связи организована торговля под заказ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в сельских отделениях почтовой связи можно заказать товары для ремонта и строительства, бытовую технику, товары для сада и огорода, садовую технику и инвентарь, велосипеды и овары для дома.

Номер телефона, по которому можно сделать предварительный заказ, необходимо уточнять в ближайшем отделении почтовой связи.
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