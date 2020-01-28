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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗОВАНА ТОРГОВЛЯ ПОД ЗАКАЗ
10:50 29.01.2020
В сельских отделениях почтовой связи организована торговля под заказ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в сельских отделениях почтовой связи можно заказать товары для ремонта и строительства, бытовую технику, товары для сада и огорода, садовую технику и инвентарь, велосипеды и овары для дома.
Номер телефона, по которому можно сделать предварительный заказ, необходимо уточнять в ближайшем отделении почтовой связи.
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