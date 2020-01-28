С февраля до конца апреля на улице Интернациональной в Минске будут проходить ремонтные работы. Об этом говорится в решении Минского горисполкома № 97 от 16 января 2020 года.

«…в связи с ремонтными и иными работами вводится запрещение движения транспортных средств по улице Интернациональной на участке напротив зданий № 2-8 с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. в период времени с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Решение вступает в силу после его официального опубликования. Оно также будет опубликовано в газете «Минский курьер».