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ЭКОНОМИКА РБ
С ФЕВРАЛЯ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ НА УЛИЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ В МИНСКЕ БУДУТ ВЕСТИСЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
09:58 29.01.2020
С февраля до конца апреля на улице Интернациональной в Минске будут проходить ремонтные работы. Об этом говорится в решении Минского горисполкома № 97 от 16 января 2020 года.
«…в связи с ремонтными и иными работами вводится запрещение движения транспортных средств по улице Интернациональной на участке напротив зданий № 2-8 с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. в период времени с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Решение вступает в силу после его официального опубликования. Оно также будет опубликовано в газете «Минский курьер».
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