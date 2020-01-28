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ЭКОНОМИКА РБ


В 2019 ГОДУ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 7,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:47 29.01.2020

В 2019 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 7,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 685,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 384,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 56% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 288,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 133,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,5% от общего ввода по области.

В 2019 году введены в эксплуатацию 74 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 337,8 тыс. квадратных метров, что составляет 93,4% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков. Строительство таких домов способствует развитию экологически устойчивых с адекватным энергоснабжением городов, что зафиксировано в 11 цели устойчивого развития «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов».
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