Первая партия карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 метрических тонн (150 коротких тонн по американской системе измерения) отправляется в Индию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», поставка осуществляется в рамках крупного контракта (77 карьерных самосвалов), подписанного в октябре минувшего года с индийской компанией Coal India Limited, занимающей второе место в мире по добыче угля.

В рамках проекта в данное время продолжается строительство современного сервисного центра по обслуживанию белорусских карьерных самосвалов в непосредственной близости от карьера. Согласно достигнутым с индийской стороной договоренностям, БЕЛАЗ будет поставлять запчасти и проводить сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации техники.

В адрес индийской компании Coal India Limited уже отгружено четыре карьерных самосвала на 16 железнодорожных платформах. Еще четыре машины планируется отправить потребителю до конца месяца.

Новшеством белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 является внешнее цифровое табло на борту машины, исключающее риск перегруза.

Для безопасной работы предусмотрены камера видеообзора и автоматическая система пожаротушения.

В соответствии с европейским стандартом безопасности ROPS 136-тонные БЕЛАЗы оснащены усиленной рамой и каркасом.

Самосвалы укомплектованы бортовым компьютером и централизованными системами смазки и диагностики, контроля давления в шинах.

Для комфорта оператора кабина оснащена кондиционером, сиденьем с инерционными ремнями; улучшена шумоизоляция; предусмотрено светодиодное освещение для удобства работы в ночное время.

«БЕЛАЗ» серии 7513 пользуется особой популярностью у горнодобывающих компаний мира – на его долю приходится 27 % от общего количества реализованной в 2019 году техники, выпущенной ОАО «БЕЛАЗ». Сегодня предприятие предлагает в этой линейке самый широкий модельный ряд, что позволяет потребителям выбрать оптимальную конфигурацию под конкретные условия эксплуатации.

Государственная угледобывающая корпорация Coal India Limited, на долю которой приходится 81% угледобычи в Индии, занимает 2-е место по добыче угля в мире. Ежегодно в стране добывается более 500 млн тонн угля. Правительством Индии поставлена задача по добыче 1 млрд тонн угля к 2025 году, в чем предприятия промышленного сектора Республики Беларусь готовы оказывать всестороннюю и долгосрочную поддержку, поставляя высокопроизводительное оборудование.