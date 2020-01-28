С 25 по 27 февраля 2020 года в Минске (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка-Арена») пройдет Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020».

Одна из важнейших задач выставки – демонстрация всего спектра рабочей одежды и обуви, выпускаемой в Республике Беларусь и странах СНГ.

Выставка проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты, ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

Тематические разделы выставки: ткани, технический текстиль, нетканые материалы, фурнитура; спецобувь; одежда для работников различных отраслей промышленности, строительства, транспорта, торговли, общественного питания, сферы услуг, медицины и фармации, силовых и охранных услуг: профессиональная, специальная, ведомственная, корпоративная, а также средства индивидуальной защиты.

Выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020» предоставит возможность в одном месте сравнить предложения и условия сразу нескольких производителей и поставщиков рабочей и корпоративной одежды. Широкий выбор различных моделей рабочей одежды и средств защиты представят более 20 известных производителей из Беларуси, России, Украины, Финляндии.

Популярности и развитию проекта во многом способствует деловая программа. Обсудить интересующие темы, задать вопросы авторитетным специалистам по важнейшим направлениям развития отрасли, получить информацию об эффективных способах продвижения продукции, а также обменяться опытом работы – всё это участникам и посетителям позволяют осуществить мероприятия программы.

26 февраля пройдет семинар «Профилактика производственного травматизма посредством применения инновационных средств индивидуальной защиты, новинки средств индивидуальной защиты», организаторами которого выступит Министерство труда и социальной защиты и Республиканский фонд «Труд и Здоровье».

Одновременно в выставочном комплексе пройдут Международные специализированные выставки «Все для швейника», «Химчистка и прачечная» и «Клининг и гигиена». Совместное проведение этих выставок увеличивает возможность для заключения деловых соглашений и договоров прямо на выставке.

Выставочная площадка традиционно используется профессионалами отрасли для обсуждения условий выгодного сотрудничества, достижения договорённостей и подписания соглашений, обмена творческим и предпринимательским опытом, увеличения объёмов продаж и укрепления связей с коллегами. В 2019 году выставку посетили более 5000 руководителей и специалистов предприятий и организаций Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья.