ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ
18:00 28.01.2020

С 25 по 27 февраля 2020 года в Минске (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка-Арена») пройдет Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020».

Одна из важнейших задач выставки – демонстрация всего спектра рабочей одежды и обуви, выпускаемой в Республике Беларусь и странах СНГ.

Выставка проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты, ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

Тематические разделы выставки: ткани, технический текстиль, нетканые материалы, фурнитура; спецобувь; одежда для работников различных отраслей промышленности, строительства, транспорта, торговли, общественного питания, сферы услуг, медицины и фармации, силовых и охранных услуг: профессиональная, специальная, ведомственная, корпоративная, а также средства индивидуальной защиты.

Выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020» предоставит возможность в одном месте сравнить предложения и условия сразу нескольких производителей и поставщиков рабочей и корпоративной одежды. Широкий выбор различных моделей рабочей одежды и средств защиты представят более 20 известных производителей из Беларуси, России, Украины, Финляндии.

Популярности и развитию проекта во многом способствует деловая программа. Обсудить интересующие темы, задать вопросы авторитетным специалистам по важнейшим направлениям развития отрасли, получить информацию об эффективных способах продвижения продукции, а также обменяться опытом работы – всё это участникам и посетителям позволяют осуществить мероприятия программы.

26 февраля пройдет семинар «Профилактика производственного травматизма посредством применения инновационных средств индивидуальной защиты, новинки средств индивидуальной защиты», организаторами которого выступит Министерство труда и социальной защиты и Республиканский фонд «Труд и Здоровье».

Одновременно в выставочном комплексе пройдут Международные специализированные выставки «Все для швейника», «Химчистка и прачечная» и «Клининг и гигиена». Совместное проведение этих выставок увеличивает возможность для заключения деловых соглашений и договоров прямо на выставке.

Выставочная площадка традиционно используется профессионалами отрасли для обсуждения условий выгодного сотрудничества, достижения договорённостей и подписания соглашений, обмена творческим и предпринимательским опытом, увеличения объёмов продаж и укрепления связей с коллегами. В 2019 году выставку посетили более 5000 руководителей и специалистов предприятий и организаций Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2020
валюта курс
EUR 2.3454
USD 2.1283
RUB 3.3865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3454 +0.0064
USD 2.1283 +0.0082
RUB 3.3865 -0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3500
USD 2.1290 2.1330
RUB 3.3800 3.3860
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 69.2000 69.5500
USD/RUB 62.9000 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте