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ЭКОНОМИКА РБ


САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ МОДЕЛЬЮ В 2019 ГОДУ СТАЛ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-75131
17:52 28.01.2020

В 2019 году лидирующее место в общем объеме отгрузки ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» заняли карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн – 27%, 220–240 тонн – 24% и 45 тонн – 13%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, суммарная доля данных классов грузоподъемности составила 64%.

Самая продаваемая модель – БЕЛАЗ-75131, на ее долю приходится 23% от общего объема реализации техники.

Средняя грузоподъемность реализованных самосвалов составила 123 тонны, что является максимальным годовым значением за всю историю предприятия.

Доля большегрузной техники (карьерные самосвалы грузоподъемностью 90 тонн и выше) и большегрузной спецтехники в общей отгрузке ОАО «БЕЛАЗ» по итогам 2019 года составила 63,7%.

Чистая прибыль за 2019 год составила 266 005 тыс. рублей.

По холдингу «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» за отчетный период общий объем инвестиций в основной капитал составил 73 875 тыс. руб., из них на приобретение оборудования направлено 45 910 тыс. рублей.

География внешнеторгового партнерства ОАО «БЕЛАЗ» в 2019 году насчитывала 48 стран. Первая пятерка партнеров белорусского производителя карьерной техники по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт+импорт) выглядит следующим образом: Россия, Великобритания, Украина, Узбекистан и США.

Отраслевой анализ показал, что наиболее востребована техника «БЕЛАЗ» у предприятий угольной, металлургической, железорудной, алмазо- и золотодобывающей промышленности.
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