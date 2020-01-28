В 2019 году организациями всех форм собственности Минской области построено 12,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 1263,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 346,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 27,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 214,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 906,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 71,7% от общего ввода по области.