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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ ОБУЧИЛИ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПАТОЛОГИИ
17:38 28.01.2020

Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков успешно протестирована в Беларуси. Ученые обучили нейронные сети диагностировать патологические изменения в паращитовидной железе. Такая информация прозвучала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использование нового программного продукта позволяет сократить время на диагностику заболеваний, повышает ее качество, а также сокращает активное участие в процессе самого врача. Вместо человека и во благо человека теперь трудится нейронная сеть. Разработка не имеет аналогов в мире.

«Мы использовали современный подход, который заключается в применении искусственных нейронных сетей. Мы дорабатывали нейронные сети, создавали свои. В результате получили продукт, который с высокой долей вероятности позволяет ответить на вопрос, который интересует врачей: нужна операция или не нужна операция», - рассказал доцент кафедры информационных технологий ГГТУ им. П.О.Сухого Владимир Комраков.

По словам проректора ГГТУ им. П.О.Сухого Андрея Бойко, сейчас активность в большей степени проявляется в тех вопросах, которые касаются предприятий.

«В тех инновациях, которые позволяют сэкономить и перейти на новый вид продукции. Под готовый продукт готовы и платить деньги, и поддерживать на всех стадиях», - сказал он.

Это лишь одна из полусотни научных новинок: фактически с нуля и под ключ разработанных и внедренных за год учеными технического университета. Их стоимость оценивается примерно в 850 тысяч рублей.
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