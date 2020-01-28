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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ВОЗБУЖДЕНО В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
17:31 28.01.2020
Более тысячи уголовных дел возбуждено в сфере высоких технологий в 2019 году в Могилевской области. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Могилевской областной прокуратуры, которое прошло под председательством прокурора области Александра Чадюка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в целом за 2019 год число зарегистрированных на территории области преступлений увеличилось на 0,7% (с 9836 до 9900). Увеличение данного показателя произошло в том числе за счет роста числа возбужденных уголовных дел в сфере высоких технологий – с 392 до 1037.
В частности, больше произошло грабежей, хулиганств, вымогательств и угонов автотранспорта, чаще умышленно причинялись тяжкие телесные повреждения. Зафиксирован и рост преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения (рост на 22,2%).
Количество зарегистрированных мошенничеств осталось на уровне 2018 года – 324.
На территории Могилевщины в 2019 году учтено 257 (323) коррупционных преступлений, количество привлеченных к ответственности в сравнении с 2018 годом осталось практически на прежнем уровне – 147 (149).
Как правило, преступления против интересов службы регистрировали в сельскохозяйственном секторе экономики, промышленности и строительстве. Высокая степень коррупционных рисков характерна для государственных закупок.
Вскрыты факты бесхозяйственности в организациях АПК, в том числе при ведении первичного бухгалтерского учета. Это в итоге негативно отразилось на результатах финансово-хозяйственной деятельности ряда сельскохозяйственных предприятий.
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