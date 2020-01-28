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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
17:00 28.01.2020

В Республиканском центре управления и реагирования на ЧС 27 января стартовал Национальный семинар по разработке стратегии управления реагированием на ситуации в области ядерной безопасности, который продлится по 31 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС Беларуси, эксперт МАГАТЭ Фэй Лю открыл мероприятие, подчеркнув важность встречи, которая позволит ее участникам лучше разобраться в нюансах реагирования на чрезвычайные ситуации и выявлении областей, нуждающихся в усовершенствовании с точки зрения реагирования на возможные события, связанные с нарушением ядерной безопасности.

С целью укрепления национальной стратегии Беларуси в сфере управления реагированием на ситуации в области ядерной безопасности участники семинара из числа сотрудников руководящего состава различных министерств и ведомств, отвечающих за национальную политику, стратегию, планирование и реализацию мер реагирования в области ядерной безопасности, через практические и теоретические занятия изучат международный опыт в сфере физической безопасности объектов ядерной энергетики.

Пятидневные мероприятия будут включать комбинацию лекций, командно-штабных учений и ознакомление с различного рода концепциями с целью учета всех элементов для разработки и реализации национальной стратегии управления реагированием на ситуации в области ядерной безопасности.

В качестве экспертов привлечены компетентные специалисты с большим международным опытом по реагированию на связанные с физической безопасностью события – Джанин Фоксхалл из Великобритании, Эммануэль Буко из Франции и Дамир Зарединов из Узбекистана.

Итогом семинара станет определение и согласование сферы национального потенциала, которые необходимо развивать в дальнейшем для создания эффективной национальной стратегии реагирования на ситуации в области ядерной безопасности.
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