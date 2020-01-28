Обеспечение людей жильем Александр Лукашенко назвал важнейшим вопросом.

По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках.

"У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - подчеркнул Лукашенко на совещании, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области.

Строительством такого жилья мог бы заняться филиал Шкловского завода газетной бумаги "Домостроение".

"Вот тут мы плечо подставим. Но это должно быть жилье по месту - в агрогородке", - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в качестве других мер поддержки молодых аграриев также предлагалось заменить им срочную военную службу на службу в резерве. Лукашенко в целом поддержал эту идею, но поручил детально проработать данный вопрос.

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил он.

"Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, - подчеркнул он. - Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант".

Кроме того, на совещании речь шла о финансовом стимулировании молодых специалистов. Лукашенко подчеркнул, что зарплата в этой сфере должна быть достойной, однако, по его словам, республиканский и областной бюджеты не следует перегружать созданием новых фондов поддержки, как это предлагалось.

"Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить", - сказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что сейчас Витебскую область "надо расшевелить". Указ, который должен поспособствовать развитию ее агропромышленного комплекса, Лукашенко поручил доработать в ближайшие пару недель.