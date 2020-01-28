Комитет государственного контроля Гомельской области во втором полугодии 2019 года изучил вопрос эффективности использования бюджетных средств, направленных на освоение неиспользуемых земель, а также на повышение плодородия и качества используемых земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, некоторые участки, на которых за счет средств республиканского бюджета выполнялись работы по восстановлению сельскохозяйственных земель, не использовались. В результате, подготовленные для выращивания сельхозкультур земельные участки снова зарастали сорной растительностью.

Например, в КСУП «Кошевичи» зарос участок площадью 2,6 га в д. Лучицы Петриковского района, где в 2016 году были проведены культуртехнические работы (включая снос здания бывшей молочнотоварной фермы), на которые из бюджета выделено 30 тыс. рублей. Также не использовалась часть участка площадью 1,89 га ОАО «Агро-Птичь» Петриковского района возле д. Хусное, где в октябре 2017 года произведены культуртехнические работы.

При этом некоторые подрядчики предъявили к оплате невыполненные работы по раскорчевке неплодоносящих садов и улучшению земель.

В частности, РДУП «Мозырская ПМК 27» в 2018 году не выполнило оплаченные из бюджета работы по раскорчевке неплодоносящего сада СУП «Андреевка» на площади 2,95 га. РДУП «Копаткевичская ПМК 67» в 2017 году не провело вспашку и дискование грунтов на участке ОАО «Агро-Птичь» площадью 1,43 га, хотя за эти работы было заплачено из бюджета.

Кроме того, при выполнении работ по раскорчевке неплодоносящих садов подрядчики не рассчитывали стоимость возвратных материалов (дров), полученных от разделки древесины. А ведь в соответствии с законодательством бюджетное финансирование следует уменьшать на размер возвратных сумм.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий приняты меры по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земельных участков, в бюджет возмещено более 17 тыс. рублей.

Информация о выявленных недостатках направлена в Гомельский облисполком для принятия мер реагирования.