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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В 2019 ГОДУ ПОСТРОЕНО 67,5 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
15:42 28.01.2020
В 2019 году организациями всех форм собственности столицы построено 7,6 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 511,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 91,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 17,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 67,5 тыс. квадратных метров.
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