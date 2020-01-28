В 2019 году организациями всех форм собственности столицы построено 7,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 511,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 91,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 17,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 67,5 тыс. квадратных метров.