Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-октябрь 2019 г. сложилось отрицательным в размере 0,3 млрд. долларов США (0,6 процента к ВВП). Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь-ноябрь 2019 года.

В январе-октябре 2018 г. отрицательное сальдо было в размере 43,3 млн. долларов США (0,1 процента к ВВП).

Сальдо первичных доходов в январе-октябре 2019 г. сформировалось с дефицитом в размере 1,8 млрд. долларов США (в январе-октябре 2018 г. сальдо было минус 2 млрд. долларов США).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме 0,9 млрд. долларов США против 1 млрд. долларов США в январе-октябре 2018 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил 1,6 млрд. долларов США (3,1 процента к ВВП), в январе-октябре 2018 г. объем чистого заимствования финансовых средств у остального мира составил 0,1 млрд. долларов США (0,1 процента к ВВП).

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил 1,1 млрд. долларов США (за январь-сентябрь 2018 г. - 1,3 млрд. долларов США), при этом реинвестированные доходы составили 0,6 млрд. долларов США.