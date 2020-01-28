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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕТСКОМ САНАТОРИИ "СЛУЧЬ" ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ
13:57 28.01.2020
В филиале детского санатория "Случь" открытого акционерного общества "Белагроздравница" появился новый медицинский профиль – болезни глаза и его придаточного аппарата.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в специальное разрешение (лицензия), решением коллегии Министерства здравоохранения от 31.08.2019 года внесено дополнение в части работ и услуг по филиалу "Детский санаторий "Случь" - офтальмология. Прием ведет врач-офтальмолог первой квалификационной категории.
Кабинет врача оснащен современным офтальмологическим оборудованием. Лечение зрения проводится в специализированном ортоптическом кабинете, который оснащен современной медицинской аппаратурой для диагностики, лечения и коррекции зрения.
Для лечения косоглазия применяется медицинская компьютерная программа "Клинок".
Приказом Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения от 28.08.2019 г. № 38-о утверждены согласованные с Министерством здравоохранения Беларуси перечни медицинских услуг, включаемых в стоимость путевок на санаторно-курортное лечение, приобретенных Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и республиканского бюджета, в которых отражен новый профиль: лечение болезней глаза и его придатков.
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