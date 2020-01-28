ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАКОПИЛ ДОЛГОВ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ
13:40 28.01.2020

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Такую цифру озвучил премьер-министра Сергей Румас на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, которое 28 января провел Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Между тем требование одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

"При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений - создать организацию по управлению долгами. - Прим.)".

На совещании было предложено произвести "техническую расчистку" балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

"Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, - сказал Лукашенко. - Но обязательно они (предприятия. - Прим.) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!".

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

"Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь", - раскритиковал положение дел Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2020
валюта курс
EUR 2.3390
USD 2.1201
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3454 +0.0064
USD 2.1283 +0.0082
RUB 3.3865 -0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3500
USD 2.1290 2.1330
RUB 3.3800 3.3860
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 69.2000 69.5500
USD/RUB 62.9000 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте