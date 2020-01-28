Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Такую цифру озвучил премьер-министра Сергей Румас на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, которое 28 января провел Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Между тем требование одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

"При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений - создать организацию по управлению долгами. - Прим.)".

На совещании было предложено произвести "техническую расчистку" балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

"Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, - сказал Лукашенко. - Но обязательно они (предприятия. - Прим.) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!".

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

"Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь", - раскритиковал положение дел Лукашенко.