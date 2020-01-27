ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОДИН ИЗ РЕЗИДЕНТОВ ПВТ В 2020 ГОДУ ОБЪЯВИЛ НАБОР НА ТОПОВУЮ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
12:55 28.01.2020

Один из резидентов ПВТ в 2020 году объявил набор на топовую IT-специальность — специалиста по анализу данных, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в пресс-службе компании, запись на курс Game Data Analytics стартовала 27 января. Причем получить эти уникальные знания можно абсолютно бесплатно.

Согласно рейтингу, составленному сервисом Glassdoor, специалист по анализу данных входит в тройку лучших профессий. У студентов, магистрантов и молодых специалистов есть отличная возможность попасть на обучение по специальности в одной из самых быстро растущих IT-отраслей — разработке видеоигр.

Попасть на курс Game Data Analytics можно в рамках обучающей программы, которая проходит в минском офисе компании, создавшей известную танковую стратегию.

Программа курса рассчитана на талантливых молодых людей, у которых есть желание стать настоящими профессионалами. На практике можно освоить современные методики и технологии, которые используются для решения реальных аналитических задач.

Занятия будут вести действующие сотрудники компании, а обучение будет проходить на примерах из практики. Студенты, которые хорошо зарекомендуют себя во время обучения, получат шанс попасть на работу к резиденту ПВТ.

Среди требований к желающим попасть на курс: базовые знания статистики и теории вероятностей; знание основ программирования (любой из диалектов SQL, Python или R); продвинутые знания MS Excel (сводные таблицы, поиск решения, пакет анализа); английский язык на уровне не ниже Intermediate.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2020
валюта курс
EUR 2.3390
USD 2.1201
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3390 +0.0051
USD 2.1201 +0.0071
RUB 3.3982 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 2.3450
USD 2.1260 2.1280
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.0000 69.4000
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте