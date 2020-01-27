Один из резидентов ПВТ в 2020 году объявил набор на топовую IT-специальность — специалиста по анализу данных, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в пресс-службе компании, запись на курс Game Data Analytics стартовала 27 января. Причем получить эти уникальные знания можно абсолютно бесплатно.

Согласно рейтингу, составленному сервисом Glassdoor, специалист по анализу данных входит в тройку лучших профессий. У студентов, магистрантов и молодых специалистов есть отличная возможность попасть на обучение по специальности в одной из самых быстро растущих IT-отраслей — разработке видеоигр.

Попасть на курс Game Data Analytics можно в рамках обучающей программы, которая проходит в минском офисе компании, создавшей известную танковую стратегию.

Программа курса рассчитана на талантливых молодых людей, у которых есть желание стать настоящими профессионалами. На практике можно освоить современные методики и технологии, которые используются для решения реальных аналитических задач.

Занятия будут вести действующие сотрудники компании, а обучение будет проходить на примерах из практики. Студенты, которые хорошо зарекомендуют себя во время обучения, получат шанс попасть на работу к резиденту ПВТ.

Среди требований к желающим попасть на курс: базовые знания статистики и теории вероятностей; знание основ программирования (любой из диалектов SQL, Python или R); продвинутые знания MS Excel (сводные таблицы, поиск решения, пакет анализа); английский язык на уровне не ниже Intermediate.