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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ 29 ЯНВАРЯ В МОГИЛЕВЕ
12:44 28.01.2020

Финал регионального конкурса «Педагог дополнительного образования» среди специалистов учреждений допобразования детей и молодежи состоится 29 января в Могилеве на базе Областного центра творчества.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, участниками состязания станут 15 конкурсантов. Это победители отборочного и промежуточного этапов. В последнем соревновались 25 специалистов. Они демонстрировали видеозанятие с учащимися объединения по интересам и его план-конспект, предоставляли методическую разработку и видеоматериалы мастер-класса по направлению деятельности, материалы из опыта работы.

Программа финала включает два основных этапа: психолого-педагогическое тестирование «Теория, практика, опыт», которое уже состоялось 23 января, и визитную карточку «Знакомьтесь – это я!» (пройдет 29 января). В сумме баллов всех конкурсных мероприятий промежуточного и финального этапов жюри определит победителя, кандидатура которого будет предложена к рассмотрению на присуждение звания «Лучший по профессии», а также двух лауреатов,

Областной конкурс «Педагог дополнительного образования» проходит в регионе с 2005 года. В нынешнем состязание проводится среди педагогов учреждений дополнительного образования детей и молодежи спортивно-технического, эколого-биологического, художественного, культурно-досугового, туристско-краеведческого и других профилей, имеющих первую или высшую квалификационную категории, стаж работы не менее 5 лет. Соревнование направлено на обобщение и распространение передового опыта в системе допобразования, выявление талантливых, творчески работающих специалистов. Организатором конкурса выступает главное управление по образованию Могилевского облисполкома. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет ГУДО «Областной центр творчества».
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