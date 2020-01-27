На Гродненщине землеустроительные службы городских и районных исполкомов несвоевременно выявляли случаи использования участков без правоустанавливающих документов. Факты самовольного занятия земельных участков выявили в ходе проведенных в 2019 году проверок органы прокуратуры Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2019 году в Гродненской области на учете граждан, желающих получить земельные участки, состояло 7354 лица, из них 6383 нуждались в улучшении жилищных условий. Между тем под индивидуальное жилищное строительство местные власти предоставили всего 270 участков.

В Гродно, Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Ошмянском, Лидском, Кореличском, Свислочском и Слонимском районах не соответствовал предъявляемым требованиям и контроль за использованием, охраной земель.

Часто в нарушение указа от 27 декабря 2007 года № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» застройщики индивидуальных жилых домов не соблюдали сроки освоения земельных участков либо использовали их не по целевому назначению. При этом местные исполкомы ставили вопрос об отмене права на участок по прошествии значительного времени либо вовсе его не рассматривали. Многочисленные факты неосвоения земельных участков прокуратура выявила в Гродненском районе.

Компетентные органы не везде правильно вели учет граждан, которые желали получить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство: недостатки при рассмотрении таких заявлений вскрыты в Гродно, Берестовицком, Лидском и Слонимском районах.

Повсеместно на территории области нарушались требования указа от 7 февраля 2006 года №87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач». В течение длительного времени данные нарушения находились вне поля зрения работников служб архитектуры и градостроительства, отделов землеустройств горрайисполкомов.

В Гродно, Волковысском, Вороновском, Дятловском, Ивьевском, Лидском и Ошмянском районах не налажен действенный контроль за сроками строительства.

По выявленным в ходе прокурорских проверок фактам самовольных занятия земельных участков и строительства виновные привлечены к административной ответственности с одновременным решением вопроса о снесении возведенных строений.

По итогам проверок соблюдения земельного законодательства органы прокуратуры Гродненской области внесли 53 представления и вынесли 34 предписания, после рассмотрения которых 83 лица привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности.