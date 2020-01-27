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ЭКОНОМИКА РБ


ВОСЕМЬ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ-75131 ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК «БАРЗАССКОГО ТОВАРИЩЕСТВА»
12:12 28.01.2020

Восемь карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 пополнили автопарк «Барзасского товарищества» (ОАО «Стройсервис») в Кемеровской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», техника приобретена в рамках реализации программы по техперевооружению и будет задействована на освоении нового перспективного участка разреза.

Четыре 130-тонных «БЕЛАЗа» уже приступили к работе, а еще четыре находятся в завершающей стадии монтажа.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 соответствуют всем мировым стандартам охраны окружающей среды, пожарной безопасности, оборудованы комфортными рабочими местами. Плавный ход, высокая мощность, безопасность и маневренность делают работу машин по-настоящему эффективной.

БЕЛАЗ с компанией «Стройсервис» довольно плодотворно сотрудничает не один год. «Стройсервис» является не только одним из крупнейших потребителей белазовской карьерной техники, на его разрезах также проходят промышленные испытания новые модели самосвалов «БЕЛАЗ».

Разрез «Барзасское товарищество» – самое молодое угледобывающее предприятие компании с собственной обогатительной фабрикой и инновационной площадкой АО «Стройсервис». Здесь апробируются все нововведения, которые впоследствии внедряются на предприятиях компании.
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