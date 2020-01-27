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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАВЕРИЛ, ЧТО СПИСАНИЯ ДОЛГОВ ДЛЯ НИХ НЕ БУДЕТ
11:55 28.01.2020

Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет.

"Речи о списании долгов быть не может. Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха", - сказал сегодня он на совещании, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области.

Лукашенко повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать.

"Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области - зоне не просто рискованного, а критического земледелия?" - отметил он.

С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков, - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги".

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития.

"Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги", - потребовал Лукашенко.
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