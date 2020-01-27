На хвойных плантациях ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» лесники ведут заготовку шишек.

По информации лесхоза, при плане заготовки в 12 т на 22 января заготовлено 28 т шишек сосны обыкновенной. Переработано на собственной сушилке 5 т 640 кг шишек, в том числе с лесосеменной плантации — 3 т 940 кг. В том числе получено 47 кг семян с улучшенными качествами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в этом году план по сбору шишек выполнен всеми лесничествами. Лидирует Стародорожское - сдало 5 т 800 кг. Пасекским лесничеством собрано 4 т 800 кг, Положевичским - 4 т 160 кг. Уже есть договоренность на их продажу. Семена и сеянцы раскупят по всей Беларуси.

Кроме того, скоро работники лесхоза приступят к посадке нового леса. Планируется, что в Стародорожском районе молодые насаждения разместятся на площади не менее 800 га.