ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТАРОДОРОЖСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ ЗАГОТОВИЛ 28 ТОНН ШИШЕК СОСНЫ
11:11 28.01.2020

На хвойных плантациях ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» лесники ведут заготовку шишек.

По информации лесхоза, при плане заготовки в 12 т на 22 января заготовлено 28 т шишек сосны обыкновенной. Переработано на собственной сушилке 5 т 640 кг шишек, в том числе с лесосеменной плантации — 3 т 940 кг. В том числе получено 47 кг семян с улучшенными качествами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в этом году план по сбору шишек выполнен всеми лесничествами. Лидирует Стародорожское - сдало 5 т 800 кг. Пасекским лесничеством собрано 4 т 800 кг, Положевичским - 4 т 160 кг. Уже есть договоренность на их продажу. Семена и сеянцы раскупят по всей Беларуси.

Кроме того, скоро работники лесхоза приступят к посадке нового леса. Планируется, что в Стародорожском районе молодые насаждения разместятся на площади не менее 800 га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2020
валюта курс
EUR 2.3390
USD 2.1201
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3390 +0.0051
USD 2.1201 +0.0071
RUB 3.3982 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 2.3450
USD 2.1260 2.1280
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.0000 69.4000
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте