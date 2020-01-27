В январе-ноябре 2019 г. объем инвестированных в основной капитал средств составил 24 млрд. рублей, или 105 процентов в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года (в январе-ноябре 2018 г. по сравнению с январем-ноябрем 2017 г. инвестиции выросли на 7,7 процента). Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь-ноябрь 2019 года.

Согласно информации, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-ноябре 2019 г. составила 20 процентов (в январе-ноябре 2018 г. - 18,8 процента).

За 11 месяцев 2019 г. произошло увеличение объема инвестиций по всем организациям ведомственной подчиненности: капитальные расходы организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 процента, инвестиции организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам - на 8,2 процента, организаций без ведомственной подчиненности - на 7,6 процента.

Общий объем инвестиций в строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) в январе-ноябре 2019 г. по сравнению с январем-октябрем 2018 г. в сопоставимых ценах увеличился на 3,4 процента, капиталовложения в машины, оборудование и транспортные средства увеличились на 9,8 процента.

В технологической структуре инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2019 г. доля расходов на строительно-монтажные работы составила 51,2 процента (в январе-ноябре 2018 г. - 50,6 процента). Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в январе-ноябре 2019 г. составил 38,6 процента общего объема инвестиций против 39,2 процента в январе-ноябре 2018 г.

В январе-ноябре 2019 г. объем подрядных работ выполнен на сумму 10,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 99,9 процента к уровню января-ноября 2018 г. Удельный вес ремонтных работ в январе-ноябре 2019 г. составил 21,6 процента от общего объема подрядных работ (103,3 процента в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2018 г.).

Дефлятор инвестиций в основной капитал, отражающий рост цен в сфере инвестиций, за январь-ноябрь 2019 г. составил 108,9 процента, дефлятор инвестиций в жилищное строительство - 104,3 процента.