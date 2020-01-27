Первые белорусские овощи появятся на прилавках в конце зимы — начале весны. К этому времени в теплицах хозяйств Могилевской области созреют огурцы и томаты, сообщает ТРК «Могилев».

Благодаря современным методам и технологиям урожай в отечественных теплицах появляется все раньше. Так, первые огурцы в кировском рассвете созреют ближе к весне, а в агрофирме «Кадино» урожай планируют собрать в середине февраля, вскоре после этого созреют и томаты.

Новые технологии помогли повысить урожайность в 3 раза. Например, с одного квадратного метра в теплице собирают до 50 кг спелых томатов. Почти столько же планируют собрать и с огуречной плантации.

В агрокомбинате - 4 теплицы по 1,5 гектара каждая. Чтобы в этом году как можно раньше побаловать покупателей огурцами, раньше приступили к посеву и высадке рассады. Поэтому уже сейчас высота растения около 30 см, еще чуть-чуть и можно будет снимать пробу первого урожая.

В агрофирме говорят, что запасов осенних овощей хватит до тех пор, пока с полей Могилевщины не начнут собирать новый урожай. Первые огурцы уже появятся в продаже на прилавках магазинов 15-17 февраля, а томаты — в начале апреля.