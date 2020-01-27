ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКА В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛА 1734,5 РУБЛЯ

10:32 28.01.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в декабре 2019 г. составила 1734,5 рубля. Об этом сообщает Главное статистическое управление столицы. Таким образом, за месяц зарплата в Минске увеличилась на 196,8 рубля (в ноябре 2019 года она была 1537,7 рубля).