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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКА В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛА 1734,5 РУБЛЯ
10:32 28.01.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в декабре 2019 г. составила 1734,5 рубля. Об этом сообщает Главное статистическое управление столицы.
Таким образом, за месяц зарплата в Минске увеличилась на 196,8 рубля (в ноябре 2019 года она была 1537,7 рубля).
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