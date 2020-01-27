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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «НАФТАН» ПРИСТУПИЛО К ПЕРЕРАБОТКЕ НОРВЕЖСКОЙ НЕФТИ
09:44 28.01.2020

ОАО «Нафтан» приступило к переработке первой партии норвежской нефти, которая поступила на предприятие 26 января. Об этом пишет газета «Вестник Нафтана».

«Начался технологический процесс, мы приступили к переработке, – рассказал журналистам генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. – Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals. Наша задача – все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты».

Известно, что норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в четвертом квартале 2019 года, но уже имеет все шансы стать серьезным конкурентом российской Urals. Добыча нефти на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Северного моря в 140 километрах к западу от нефтяной столицы Норвегии города Ставангера к концу 2019 года достигла 350 тысяч баррелей в сутки, сообщает ключевой акционер проекта – норвежский Equinor. Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup должна вырасти до 440 тысяч баррелей в сутки и достигнуть 660 тысяч баррелей в сутки после 2022 года.
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