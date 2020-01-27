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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ ПОВЫСЯТСЯ
09:30 28.01.2020
Белорусские производители и импортеры сигарет повышают с 1 февраля цены на некоторые марки сигарет с фильтром.
Как сообщает Министерство по налогам и сборам, в продаже появится новая марка сигарет предприятия «Табак-Инвест»: Sobranie Evolve Gold - по 3,25 рубля.
Новый импортер сигарет «Интер Тобакко» с февраля будет продавать: L&M BLUE LABEL (синий) - по 2,50 рубля, Marlboro Red, Marlboro Gold - по 3,19 рубля, PARLIAMENT Niqht Blue, PARLIAMENT Aqua Blue - по 3,50 рубля.
С полным перечнем цен на табачные изделия можно ознакомиться на сайте МНС.
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