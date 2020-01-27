ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ ПОВЫСЯТСЯ

09:30 28.01.2020 Белорусские производители и импортеры сигарет повышают с 1 февраля цены на некоторые марки сигарет с фильтром. Как сообщает Министерство по налогам и сборам, в продаже появится новая марка сигарет предприятия «Табак-Инвест»: Sobranie Evolve Gold - по 3,25 рубля. Новый импортер сигарет «Интер Тобакко» с февраля будет продавать: L&M BLUE LABEL (синий) - по 2,50 рубля, Marlboro Red, Marlboro Gold - по 3,19 рубля, PARLIAMENT Niqht Blue, PARLIAMENT Aqua Blue - по 3,50 рубля. С полным перечнем цен на табачные изделия можно ознакомиться на сайте МНС.