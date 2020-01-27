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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» ПЛАНИРУЕТ В ФЕВРАЛЕ ПРИСТУПИТЬ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ НА РОГАЧЕВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ
18:07 27.01.2020
ОАО «Белэнергоремналадка» планирует в феврале 2020 года приступить к строительно-монтажным работам по договору субподряда на Рогачевской котельной.
Как сообщает ГПО «Белэнерго», в настоящее время персонал ОАО «Белэнергоремналадка» задействован на пяти объектах по установке водогрейных электрокотлов: на Могилевской ТЭЦ-2, Бобруйской ТЭЦ-2, Лукомльской ГРЭС, Рогачевской котельной и на Гродненской ТЭЦ-2.
На Гродненской ТЭЦ-2 все основное и вспомогательное оборудование электрических котлов смонтировано и передано под нанесение тепловой изоляции. Монтаж технологических трубопроводов завершен и ведутся работы по их промывке и проведению гидравлических испытаний.
Запланированы работы по монтажу электрооборудования и оборудования КИПиА. В здании, где установлены электрокотлы, выполняются отделочные работы. Начато устройство постоянной подъездной дороги взамен временной. Все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы планируется завершить в марте 2020 года, а ввод объекта в эксплуатацию – апрель 2020 года.
На Бобруйской ТЭЦ-2 и Могилевской ТЭЦ-2 на фундаменты уже установлены электрокотлы, подогреватели, насосы и вспомогательное оборудование, проводятся монтажные работы, осуществляется обвязка оборудования технологическими трубопроводами.
В рамках реализации проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС» выполняется комплекс строительно-монтажных работ по монтажу тепломеханического оборудования. В данный момент электрокотлы установлены на фундаменты. Одновременно специалистами ОАО «Белэнергоремналадка» ведутся работы по монтажу двух паровых котлов ГМ-50.
Водогрейные электрокотлы предназначены для выработки тепловой энергии в период глубокой разгрузки теплофикационных турбин ТЭЦ.
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