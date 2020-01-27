ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» ПЛАНИРУЕТ В ФЕВРАЛЕ ПРИСТУПИТЬ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ НА РОГАЧЕВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ
18:07 27.01.2020

ОАО «Белэнергоремналадка» планирует в феврале 2020 года приступить к строительно-монтажным работам по договору субподряда на Рогачевской котельной.

Как сообщает ГПО «Белэнерго», в настоящее время персонал ОАО «Белэнергоремналадка» задействован на пяти объектах по установке водогрейных электрокотлов: на Могилевской ТЭЦ-2, Бобруйской ТЭЦ-2, Лукомльской ГРЭС, Рогачевской котельной и на Гродненской ТЭЦ-2.

На Гродненской ТЭЦ-2 все основное и вспомогательное оборудование электрических котлов смонтировано и передано под нанесение тепловой изоляции. Монтаж технологических трубопроводов завершен и ведутся работы по их промывке и проведению гидравлических испытаний.

Запланированы работы по монтажу электрооборудования и оборудования КИПиА. В здании, где установлены электрокотлы, выполняются отделочные работы. Начато устройство постоянной подъездной дороги взамен временной. Все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы планируется завершить в марте 2020 года, а ввод объекта в эксплуатацию – апрель 2020 года.

На Бобруйской ТЭЦ-2 и Могилевской ТЭЦ-2 на фундаменты уже установлены электрокотлы, подогреватели, насосы и вспомогательное оборудование, проводятся монтажные работы, осуществляется обвязка оборудования технологическими трубопроводами.

В рамках реализации проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС» выполняется комплекс строительно-монтажных работ по монтажу тепломеханического оборудования. В данный момент электрокотлы установлены на фундаменты. Одновременно специалистами ОАО «Белэнергоремналадка» ведутся работы по монтажу двух паровых котлов ГМ-50.

Водогрейные электрокотлы предназначены для выработки тепловой энергии в период глубокой разгрузки теплофикационных турбин ТЭЦ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2020
валюта курс
EUR 2.3390
USD 2.1201
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3390 +0.0051
USD 2.1201 +0.0071
RUB 3.3982 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3360 2.3400
USD 2.1190 2.1220
RUB 3.3850 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1000
EUR/RUB 68.8000 69.2500
USD/RUB 62.4500 62.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте