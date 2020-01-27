Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, за неделю, c 20 по 27 января 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1421 $/м2.

Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьез ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и вновь достигла «круглой» отметки в 1300 $/м2.

За последний год рост цен на новостройки составил 3,4%.

Объем предложения продолжает восстанавливаться, приближаясь к показателям середины декабря. Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 2,9%.

Всего за последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,3%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,9%), остальные приросли в цене на 0,1−0,7%. По итогам последнего месяца сильнее других подорожали квартиры с тремя комнатами (+2,3%).

Снижение цен по итогам минувшей недели было отмечено лишь в Ленинском районе (-0,1%). В остальных районах квартиры выросли в цене, максимальные темпы зафиксированы в Советском (+1,2%) и Московском (+1,5%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 827 $/м2 (+0,8%), Витебск — 633 $/м2 (-0,2%), Гомель — 633 $/м2 (+0,6%), Гродно — 760 $/м2 (+0,7%), Могилев — 635 $/м2 (+0,7%).