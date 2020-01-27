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ЭКОНОМИКА РБ


МТС CLOUD ПОДТВЕРДИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ОБЛАКЕ
17:33 27.01.2020

МТС Cloud подтвердил безопасность хранения и обработки информации для трех платформ виртуализации, созданных на основе решений VMware, Huawei и RedHat.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, безопасность облачной инфраструктуры МТС подтверждена аттестатом соответствия системы защиты информации требованиям Оперативно-аналитического центра (ОАЦ).

Система защиты информации МТС Cloud соответствует классам 3-фл и 3-юл. Это позволяет клиентам — юридическим и физическим лицам — безопасно размещать информационные системы в любой облачной платформе оператора в соответствии с законодательством.

Во время аттестации производилась проверка системы защиты информации МТС Cloud на достаточность и эффективность использования организационно-правовых и технических мер обеспечения требуемого уровня безопасности.

МТС Cloud специализируется на предоставлении виртуальной инфраструктуры как сервиса — IaaS (Infrastructure as a Service) и сопутствующих услуг. Все проекты для клиентов реализуются с использованием собственной телекоммуникационной сети и размещением ресурсов в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной технической поддержкой.

Облачной платформой от МТС пользуются как малый и средний бизнес, так и крупные компании. Среди них — банки, торговые сети, страховые агентства и промышленные предприятия.
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