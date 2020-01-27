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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 31,5%
17:16 27.01.2020

За 2019 год от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет Витебской области поступило 441,5 млн рублей (23,8% в общем объеме поступлений области), в том числе от средних и малых организаций поступило 396,7 млн. рублей, индивидуальных предпринимателей – 44,8 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, к 2018 году платежи от данной категории плательщиков увеличились на 105,8 млн. рублей, или на 31,5%, в том числе поступления от малых и средних организаций возросли на 101,3 млн. рублей, или на 34,3%, от индивидуальных предпринимателей – на 4,5 млн. рублей, или на 11,1%.

На 1 января 2020 г. в Витебской области зарегистрировано 31288 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 8572 средних и малых организации и 22716 индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с 2018 годом количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1129, количество организаций уменьшилось на 103.
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