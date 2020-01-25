Предприятие «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» в этом году планирует реализовать несколько проектов по обновлению региональной сети автозаправок юго-востока страны.

Как пишет портал neft.by, строительство АЗС запланировано на 46-м километре автодороги М10 «Граница РФ – Гомель – Кобрин».

«Новый объект возводится на трассе с активным трафиком. Это будет современная АЗС с хорошим торговым залом, построенная в бренд-стиле компании, предполагающая максимальный набор сервисов. Помимо всех видов топлива, клиентам будут доступны пост подкачки шин, пылесос, парковка, санузел. В торговом зале – большой выбор товаров, кофе-зона, быстрое горячее питание и места для комфортного отдыха. Словом, разнообразный спектр качественных услуг, необходимый в дороге», - поделился подробностями заместитель директора – главный инженер предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Андрей Бражный.

Еще одной точкой приложения сил предприятия станет Речица – здесь серьезная реконструкция ожидает АЗС № 23. Новый облик приобретет операторная станции, в которой оборудуют просторный торговый зал, кафетерий и диванную зону в бренд-стиле «Белоруснефти». На АЗС полностью заменят технологическое оборудование. На объекте также запланировано обустройство газозаправочной станции, которая здесь востребована.

В этом году новый автозаправочный объект «Белоруснефти» появится и в глубинке. Контейнерную АЗС намечено построить в Лельчицком районе у поселка Глушковичи.

Необходимость продиктована спросом местного щебеночного завода, который ведет разработку гранитного карьера, и жителями приграничного региона. Здесь планируется возвести модульную операторную и блок-контейнер для хранения нефтепродуктов, что позволит предоставлять топливные услуги и оптимальный набор сервисов: пост подкачки шин, востребованные товары, горячие напитки, санузел. Инвестиционная программа предприятия 2020 года предполагает также начало создания экспериментального для компании объекта. Гомельская «дочка» планирует апробировать формат «магазин у дома» при реконструкции АЗС № 21 в Гомеле на улице Докутович.

Речь идет о возведении комплекса с расширенным предложением товаров.

Андрей Бражный объяснил, почему именно на этой АЗС намерены применить новые подходы: «Автозаправка № 21 находится в микрорайоне плотной жилой застройки. При этом она не имеет торгового зала. В то время как здесь есть спрос на широкую линейку товаров, стандартных для мини-маркетов в спальных кварталах. Поэтому при реконструкции АЗС решено применить формат «магазин у дома». Помимо максимального набора услуг – от топлива до общепита – на автозаправке можно будет купить продукты и товары первой необходимости. В процессе реконструкции изменит свой облик и центр по обслуживанию корпоративных клиентов предприятия, расположенный рядом с АЗС».

Параллельно «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» продолжит модернизацию торговых залов автозаправок под фирменный стиль компании. Сейчас такие работы ведутся на трех АЗС: № 74 в Светлогорске, № 78 в агрогородке Довске и № 11 в городском поселке Паричи. После перемен они обретут не только узнаваемые атрибуты бренд-дизайна «Белоруснефти», но также уютные кофейные и фастфуд-зоны, места для отдыха. Среди новых шагов в сфере услуг АЗС и создание детских игровых уголков, где маленькие пассажиры, пока заняты взрослые, найдут себе занятия по душе.

В 2019 году РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» масштабно реконструировало две автозаправочные станции в районных центрах. Новый уровень сервиса стал доступен клиентам АЗС № 22 в Речице и АЗС № 43 в Калинковичах. Выполнены работы по модернизации торговых залов под бренд-стиль компании на АЗС № 77 в Гомеле и автозаправочных станциях в Мозыре – № 47 и № 49.